Пенсионный фонд назвал показатель средней заработной платы за январь

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года, который по закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Согласно сообщению, средняя зарплата в январе составила 9581,38 гривен.

Средняя зарплата в декабре составляла 10 583,10 грн. По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9205,19 грн.

В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 января 2020 года в Украине 11,3 миллиона пенсионеров, из них 2,6 миллиона продолжают работать.

Средний размер пенсионных выплат составляет 3082,98 грн.

С 1 июня 2020 года минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4,5%) и составит 1712 гривен. Последующее увеличение состоится 1 декабря – пенсия увеличится еще на 57 грн (3,3%).

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