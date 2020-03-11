Пенсионный фонд назвал показатель средней заработной платы за январь

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Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за январь 2020 года, который по закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” учитывается для начисления пенсии.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Согласно сообщению, средняя зарплата в январе составила 9581,38 гривен.
Средняя зарплата в декабре составляла 10 583,10 грн. По данным ПФУ, показатель средней заработной платы в целом за 2019 год составил 9205,19 грн.
В 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинам в 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.
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