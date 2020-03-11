Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” меньше, чем “Куплю” (38,966 млн и 24,375 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 21), максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,65-28,70 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 62 активные заявки по доллару на сумму 63,221 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
29,0000 – 7 777
28,3500 – 35 000
28,3500 – 50 000
28,3500 – 100 000
28,3300 – 100 000
28,3200 – 25 000
28,2500 – 120 000
28,2500 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3000 – 1 000
28,3000 – 7 000
28,4000 – 15 000
28,4000 – 10 000
28,4000 – 25 000
28,4000 – 25 000
28,4000 – 45 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4714 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7785 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
👁️ Каким будет курс доллара в апреле? (опрос)Вчера, 16:57 - 50816 33
😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИВчера, 14:55 - 18885 22
В Украине снизили тарифы на тепло для населенияВчера, 16:00 - 3893 9
Киев останавливает работу метро до 3 апреляВчера, 12:53 - 2542 7
Минфин планирует безлимитно продавать долларовые ОВГЗВчера, 13:20 - 6892 5
👁️ Каким будет курс доллара в апреле? (опрос)Вчера, 16:57 - 50816 33
😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИВчера, 14:55 - 18885 22
Минфин планирует безлимитно продавать долларовые ОВГЗВчера, 13:20 - 6892 5
😷 Украинцы на самоизоляции будут получать 50% своей средней зарплаты, независимо от страхового стажаВчера, 14:00 - 6801
"Новая почта" закрывает часть отделенийВчера, 16:15 - 4357
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)Вчера, 15:10 - 893
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)Позавчера, 12:12 - 3376
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2862
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 3296 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1684 1