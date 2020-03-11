По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” меньше, чем “Куплю” (38,966 млн и 24,375 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 21), максимальный курс продажи доллара 29,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,65-28,70 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 62 активные заявки по доллару на сумму 63,221 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

29,0000 – 7 777

28,3500 – 35 000

28,3500 – 50 000

28,3500 – 100 000

28,3300 – 100 000

28,3200 – 25 000

28,2500 – 120 000

28,2500 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,3000 – 1 000

28,3000 – 7 000

28,4000 – 15 000

28,4000 – 10 000

28,4000 – 25 000

28,4000 – 25 000

28,4000 – 45 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4714 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,7785 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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