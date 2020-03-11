Таможня уверяет, что продукты с полок супермаркетов не исчезнут

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Перебоев в поставках продуктов на полки супермаркетов не будет — фуры с товарами курсируют между странами без преград.
Об этом сообщает Новая таможня на странице в FACEBOOK.
“Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Однако это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставке сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не о здоровой экономике, даже в условиях пандемии. Чтобы украинцы не боялись, что завтра будет нечего есть, Таможня будет ежедневно информировать о товарообороте, а также — поступлениях в бюджет”, – говорится в сообщении.
Новая таможня выделяет три ключевых момента:
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О товарообороте: с начала месяца и по состоянию на 16 марта Таможня перечислила в госбюджет 14,8 млрд грн. или выполнила график поденных поступлений на 90,1%. В долларовом эквиваленте — это 591 млн. долл., что на 1,7% или на 10 млн. дол. больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Объемы импорта по весу за 15 дней марта составили 2,3 млн тонн. Объемы импорта по стоимости — 2,1 млрд долларов.
“Да, коронавирус влияет на мировую торговлю: падает промышленное производство, растет безработица, но экономика при этом не останавливается. Держимся, сохраняем спокойствие и моем руки”, – подытожили в ведомстве.
Закон №3220 предусматривает:
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