Таможня уверяет, что продукты с полок супермаркетов не исчезнут

Перебоев в поставках продуктов на полки супермаркетов не будет — фуры с товарами курсируют между странами без преград.

Об этом сообщает Новая таможня на странице в FACEBOOK.

“Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Однако это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставке сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не о здоровой экономике, даже в условиях пандемии. Чтобы украинцы не боялись, что завтра будет нечего есть, Таможня будет ежедневно информировать о товарообороте, а также — поступлениях в бюджет”, – говорится в сообщении.

Новая таможня выделяет три ключевых момента:

90% товаров, которые мы потребляем, — отечественного производства. Мы не являемся критически зависимыми от импортируемых продуктов питания;

грузовые перевозки осуществляются нон-стоп. Маршруты для фур могут быть перепланированы с одних пунктов пропуска на другие — около сотни временно приостановили свою работу на время карантина — кое-где могут образовываться очереди из грузовиков на границе в связи с их тщательным санитарным контролем, но фуры с товаром курсируют между странами без преград каждый день.

Верховная Рада поддержала малый и средний бизнес на время карантина, приняв закон №3220.

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О товарообороте: с начала месяца и по состоянию на 16 марта Таможня перечислила в госбюджет 14,8 млрд грн. или выполнила график поденных поступлений на 90,1%. В долларовом эквиваленте — это 591 млн. долл., что на 1,7% или на 10 млн. дол. больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Объемы импорта по весу за 15 дней марта составили 2,3 млн тонн. Объемы импорта по стоимости — 2,1 млрд долларов.

“Да, коронавирус влияет на мировую торговлю: падает промышленное производство, растет безработица, но экономика при этом не останавливается. Держимся, сохраняем спокойствие и моем руки”, – подытожили в ведомстве.

Справка Finance.ua

Закон №3220 предусматривает:

введение налоговых каникул с 1 марта по 30 апреля: освобождает ООО от уплаты ЕСВ , а также освобождает от земельного налога, налога на объекты нежилой недвижимости, арендной платы за земельные участки;

запрещаются проверки хозяйственной деятельности (кроме группы с высокой степенью риска) до 31 мая, а также документальные и фактические проверки налоговой службой до 18 мая;