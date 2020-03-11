В прошлом году объем неработающих кредитов в банках сократился на 100 миллиардов

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По итогам 2019 года объем неработающих кредитов в банковской системе сократился на 100 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
“В 2019 в Украине продолжилась тенденция постепенного сокращения объема неработающих кредитов (NPL) банковской системы. По итогам 2019 года объем неработающих кредитов в банковской системе сократился на 100 млрд грн”, – говорится в сообщении.
В государственных банках объем NPL за прошлый год сократился на 40 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле уменьшилась на 4,4 п.п. до 63,5%. Снижению доли неработающих кредитов в портфеле государственных банков способствовали рост объема работающих кредитов, в том числе розничного кредитования, и предпринятые банками меры по погашению и реструктуризации неработающих кредитов.
Кроме того, банками государственного сектора активно проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности. По состоянию на 1 января 2020 г. в судах находилось более 71 тыс. исков на сумму 43,5 млрд грн. За 2019 год было подано более 99 тыс. новых исков на сумму 26 млрд грн.
Впрочем, доля NPL банковской системы все еще остается довольно высокой: по состоянию на 1 января 2020 г. она составляла 531 млрд грн, или 48% кредитного портфеля банковской системы.
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