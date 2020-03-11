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В приложении "Дія" появился электронный студенческий билет (инфографика)

В приложении "Дія" появился электронный студенческий билет (инфографика)

В мобильном приложении “Дія” появился электронный студенческий билет, он работает в тестовом режиме.

Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает в своем Telegram-канале.

“Уже около 6 тыс. студентов стационарной формы обучения тестируют цифровой студенческий билет”, – говорится в сообщении.

Как пользоваться. По студенческому билету в смартфоне доступно все то, что и по обычному, пластиковому:

  • можно получить 50-процентную скидку на проезд по железной дороге в плацкартных вагонах; воспользоваться скидками в музеях и других заведениях в сфере культуры: кинотеатры, развлекательные центры и торговые компании;
  • в некоторых учебных заведениях цифровым студенческим можно будет воспользоваться как читательским билетом в библиотеке.

Справка Finance.ua:

  • В Минцифры добавили, что в целом у “Дії” в настоящее время более 1,8 млн пользователей.
  • Министерство цифровой трансформации официально презентовало онлайн для предпринимателей Дія.Бізнес. На данный момент сервис работает в тестовом режиме, однако уже сейчас можно испробовать основные его функции.
По материалам Finance.UA
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