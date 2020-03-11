В приложении "Дія" появился электронный студенческий билет (инфографика)

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В мобильном приложении “Дія” появился электронный студенческий билет, он работает в тестовом режиме.
Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает в своем Telegram-канале.
“Уже около 6 тыс. студентов стационарной формы обучения тестируют цифровой студенческий билет”, – говорится в сообщении.
Как пользоваться. По студенческому билету в смартфоне доступно все то, что и по обычному, пластиковому:
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