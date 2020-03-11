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Кличко предлагает вдвое снизить плату за аренду коммунального имущества для бизнеса

Кличко предлагает вдвое снизить плату за аренду коммунального имущества для бизнеса

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает Киевсовету проголосовать за уменьшение платы для малого и среднего бизнеса за аренду коммунального имущества.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Как обещали, мы нашли механизм поддержки, и я подписал проект решения Киевсовета об уменьшении финансовой нагрузки на малый и средний бизнес, работающий в столице. И который сегодня наиболее уязвим. Город предоставит 50 процентов скидки на оплату за аренду имущества. До 31 июля. А не будут платить предприниматели, начиная уже с 11 марта. Я убежден, депутаты на ближайшем заседании – 26 марта – поддержат такое решение”, – сообщает Кличко.

Чтобы поддержать малый и средний бизнес в ситуации ограничительных мероприятий, введенных в столице, проектом решения предлагается временно, до 31 июля 2020 года, установить арендную плату за аренду имущества территориальной общины города Киева в размере 50% от определенной в договорах аренды.

Кличко отметил, что в столице почти 900 тысяч квадратных метров нежилых помещений, основную часть которых арендует малый и средний бизнес.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В Украине с 18 марта временного прекращается курсирование железнодорожного, авиа- и автобусного междугородного сообщений. В крупных городах закрываются метрополитены, меняется движение другого общественного транспорта.

Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), торгово-развлекательные центры, прочие заведения развлекательной деятельности, фитнес-центры, заведения культуры. Доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующую индивидуальную защиту.

Разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.

По материалам Украинская правда
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