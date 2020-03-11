Кличко предлагает вдвое снизить плату за аренду коммунального имущества для бизнеса

Мэр Киева Виталий Кличко предлагает Киевсовету проголосовать за уменьшение платы для малого и среднего бизнеса за аренду коммунального имущества.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Как обещали, мы нашли механизм поддержки, и я подписал проект решения Киевсовета об уменьшении финансовой нагрузки на малый и средний бизнес, работающий в столице. И который сегодня наиболее уязвим. Город предоставит 50 процентов скидки на оплату за аренду имущества. До 31 июля. А не будут платить предприниматели, начиная уже с 11 марта. Я убежден, депутаты на ближайшем заседании – 26 марта – поддержат такое решение”, – сообщает Кличко.

Чтобы поддержать малый и средний бизнес в ситуации ограничительных мероприятий, введенных в столице, проектом решения предлагается временно, до 31 июля 2020 года, установить арендную плату за аренду имущества территориальной общины города Киева в размере 50% от определенной в договорах аренды.

Кличко отметил, что в столице почти 900 тысяч квадратных метров нежилых помещений, основную часть которых арендует малый и средний бизнес.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

В Украине с 18 марта временного прекращается курсирование железнодорожного, авиа- и автобусного междугородного сообщений. В крупных городах закрываются метрополитены, меняется движение другого общественного транспорта.

Временно закрываются заведения общественного питания (кафе, рестораны), торгово-развлекательные центры, прочие заведения развлекательной деятельности, фитнес-центры, заведения культуры. Доставка еды может работать, если персонал имеет соответствующую индивидуальную защиту.

Разрешена работа продуктовых магазинов, АЗС, аптек, банковская и страховая деятельность.