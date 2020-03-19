Сколько нужно экономить, чтобы купить квартиру (инфографика)

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В Украине – одни из самых высоких ставок по ипотеке не только в Европе, но и во всем мире. Хуже ситуация лишь в Иране, Венесуэле и Аргентине. В Европе же по этому показателю Украина лидирует.
Ранее президент Владимир Зеленский обещал уменьшение ипотечных ставок до 10% уже осенью.
Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%.
Однако теперь, при условии мирового кризиса и девальвации гривны, обещание низкой ипотеки может не оправдаться. В то же время эксперт по недвижимости Юрий Пита видит в низкой ипотечной ставке поддержку для рынка недвижимости во время кризиса.
Журналисты проанализировали средний доход жителей шести крупных городов Украины и среднюю стоимость однокомнатной квартиры, чтобы сравнить, насколько быстро можно накопить на покупку квартиры, и вот результаты:
Инфографика 24 канала
Дешевле всего квартира обойдется жителям Запорожья, а дольше всего будут собирать деньги львовяне.
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