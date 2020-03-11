Алла Иванец: новый вызов для бизнеса - удаленная работа в командах

Так же, как вирус Petya вынудил бизнес иначе взглянуть на корпоративную безопасность и защиту данных, так и коронавирус должен научить нас строить бизнес-процессы таким образом, чтобы при необходимости команда могла эффективно работать в режиме online.

Видеть новые возможности

В свое время Д. Кеннеди первым обратил внимание на тот факт, что китайский иероглиф, который означает понятие “кризис”, переводится двояко – как “опасность” и “возможность”.

Правда, некоторые лингвисты только частично согласны с этой интерпретацией, поскольку «возможность» не является основным значением одного из иероглифов. Но мы предлагаем рассматривать кризис, именно как возможность.

В чем она заключается? Благодаря стресс-тесту владельцы компаний могут понять, верно ли настроены процессы в компании и насколько эффективно и прозрачно работает система KPI, поставив себе только один вопрос: «Может ли вся моя компания или ее часть работать дистанционно?» Если нет, то что мешает диджитализировать командные процессы?

Любой кризис разрушает старые методы, планы, концепции и формирует новые модели для эффективной коммуникации и навыков сотрудничества. Сейчас изменения коснутся в первую очередь дистанционной командной работы.

Трансформация процессов согласно вызовам

Существует английское выражение, почему-то считающееся переводом китайского проклятия – «чтоб ты жил в эпоху перемен». Хотим мы того или нет, но мы живем именно в эпоху перемен. Бизнесу следует научиться быстро реагировать и адаптироваться к новым условиям.

Туристические агентства, индустрия гостеприимства, авиаперевозчики, развлекательные центры, кинотеатры – первые, кто уже несет убытки.

Однако, если ситуация будет краткосрочной, то сложных последствий не будет, ведь есть надежда, что потери в одном месяце компенсируются повышенным спросом в других месяцах благодаря эффекту отложенного спроса.

Впрочем, сколько продлятся меры безопасности, пока никто не рискует прогнозировать. Вместо этого мы наблюдаем бум спроса на маски, антисептики, иммуностимуляторы, услуги по доставке еды и продуктов длительного хранения.

Риски в работе удаленных команд

Сегодня владелец бизнеса в Украине может спросить себя: «Если я позволю части работников временно работать дистанционно, не скажется ли это отрицательно на их личной эффективности?».

На этот вопрос универсального ответа нет. Всё зависит от специфики бизнеса, корпоративной культуры, архитектуры процессов, слаженности командной работы и личной ответственности работников в вашей компании.

Но стоит обратить внимание еще на один факт: возможные долговременные больничные листы работников обойдутся компании намного дороже, чем дистанционная, но все же работа.

Часто в офисных центрах проводят учебные пожарные тревоги, чтобы все научились быстро реагировать в случае реальной угрозы. Вы тоже можете устроить для команды тест по эффективности дистанционной работы.

Преимущества дистанционных команд

Рынок труда во всем мире демонстрирует геометрическую прогрессию в росте численности фрилансеров, дауншифтеров и дистанционных работников. Это позволяет бизнесу экономить, в частности, на аренде помещений, оборудовании, мебели, канцелярии и пр.

Самые популярные «виртуальные вакансии» сейчас размещены для миллениалов поколений Z и Y. Обычно работники, которые хотят работать дистанционно, даже готовы получать меньше за работу дома, чем за работу в офисе.

Мы же советуем своим клиентам иметь чек-лист по переходу в дистанционный формат, который был бы адаптирован под внутренние процессы компании.

Уже становится понятно, что после коронавируса компании изменятся, так как большинство из тех работников, кто успешно протестует новую модель работы, уже не захочет возвращаться к офисному формату, почувствовав преимущества домашней работы.

Во-вторых, владельцы бизнеса, проанализировав KPI, оставят в офисе только тех, кто действительно необходим.

Таким образом, удаленная работа станет новой реальностью не только для IT. И, если вам удастся создать удобные и комфортные условия для дистанционной работы, то и после пандемии у вас как у работодателя будут конкурентные преимущества, особенно среди молодого поколения.

Примеры здоровой реакции бизнеса

Microsoft, Amazon, Uber, Facebook, Google, Uber уже ввели формат дистанционной работы из дому для большей части своих работников.

Google и Microsoft дополнительно заявили о предоставлении бесплатных версий сервисов совместной работы G Suite и Microsoft Teams.

Между тем в Украине компании WePlay и Monobank полностью перешли на дистанционный формат работы. Также, организаторы таких фестивалей и конференций как iForum, Ukrainian Marketing Forum, Videozhara 2020, фестиваль Ulichnaya eda и Кураж базар уже перенесли даты их проведения.

Сервис Raketa запускает бесконтактную доставку заказов, а Coursera и Prometheus открывают бесплатный доступ к курсам.

Желаю владельцам бизнеса холодного ума, критического мышления, гибкости и способности адаптироваться.

Также, надеюсь, что украинское правительство предоставит дополнительные льготы бизнесу, который больше всего пострадает от пандемии, как об этом уже заявили правительства США, Великобритании, Китая, Дании, Австралии, Франции и Италии.

Алла Иванец, директор по маркетингу и коммуникациям Kreston GCG