Минэкономики контролирует наличие товаров первой необходимости (список)

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Во время всеукраинского карантина наличие продуктов первой необходимости в украинских торговых сетях проверяют каждые два дня.
Об этом рассказал министра экономики Тарас Высоцкий в Facebook.
Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас приоритет – обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность
Перечень продуктов, наличие которых мониторит министерство:
пшеничную муку высшего сорта; хлеб из муки пшеничной высшего сорта, хлеб из муки пшеничной первого сорта, хлеб ржано-пшеничный; макаронные изделия; гречневую крупу; рис; говядину первой категории; сало; птицу; свинину; вареную колбасу первого сорта; молоко 2,5% жирности; сметану 20% жирности; творог; яйца; масло сливочное; сахар; подсолнечное масло; соль; картофель.
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