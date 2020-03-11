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Минэкономики контролирует наличие товаров первой необходимости (список)

Минэкономики контролирует наличие товаров первой необходимости (список)

Во время всеукраинского карантина наличие продуктов первой необходимости в украинских торговых сетях проверяют каждые два дня.

Об этом рассказал министра экономики Тарас Высоцкий в Facebook.

Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет наличия продуктов питания и товаров первой необходимости. Для нас приоритет – обеспечить комфортный ход карантина для украинцев и гарантировать продовольственную безопасность

Перечень продуктов, наличие которых мониторит министерство:

пшеничную муку высшего сорта; хлеб из муки пшеничной высшего сорта, хлеб из муки пшеничной первого сорта, хлеб ржано-пшеничный; макаронные изделия; гречневую крупу; рис; говядину первой категории; сало; птицу; свинину; вареную колбасу первого сорта; молоко 2,5% жирности; сметану 20% жирности; творог; яйца; масло сливочное; сахар; подсолнечное масло; соль; картофель.

По материалам Finance.UA
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