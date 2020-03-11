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Xiaomi выпустила дезинфектор от коронавируса для смартфонов (фото)

Xiaomi выпустила дезинфектор от коронавируса для смартфонов (фото)

Компания Xiaomi сделала гаджет для дезинфекции смартфонов и других предметов. Такое устройство стоит $69 – 1830 грн. После выхода на рынок цена увеличится до $91 – 2413 грн.

Процедура дезинфекции занимает 30 секунд и не мешает работе смартфона. Чтобы очистить смартфон, его нужно положить в специальную сумку, застегнуть ее и нажать кнопку включения.


Фото: gsminfo

В Xiaomi рассказали, что этот гаджет абсолютно безопасен, так как не оставляет химических веществ. Полная зарядка устройства занимает 3 часа, после чего можно сделать 70 очисток. Это устройство более эффективно, чем антибактериальные салфетки. Он очищает разъемы, кнопки и другие труднодоступные места. Также в компании утверждают, что он справится даже с коронавирусом.

По материалам Газета по-Украински
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