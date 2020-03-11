ПриватБанк обжалует постановление суда о 247 АЗС группы Коломойского

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ПриватБанк обжалует постановление Хозяйственного суда г. Киева и примет все необходимые меры для предотвращения использования принадлежащего банку имущества – сети из 247 автозаправочных станций.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Приняв указанное решение, Хозяйственный суд г. Киева в составе судьи Привалова А.И. фактически решил дело по существу, поспособствовав 38 компаниям, связанным с бывшими владельцами банка, в избежании ответственности и невозврате недвижимого имущества (247 АЗС), которое в 2016 году перед национализацией было передано в финансовый лизинг”, – говорится в сообщении.
В банке отмечают, что ранее эти же компании обращались с аналогичными заявлениями об обеспечении иска по 16 делам, но ни разу суды правомерно не удовлетворяли такие заявления, учитывая то, что заявленные меры обеспечения иска по своему содержанию являются тождественными удовлетворению исковых требований.
Сообщается, что на сегодняшний день задолженность перед банком по указанным договорам финансового лизинга составляет более 6 млрд грн.
В связи с неуплатой банк, начиная с 2017 года, в одностороннем порядке расторгает договора и возвращает имущество.
Также отмечается, что лизингополучатели после прекращения договоров финансового лизинга отказываются возвращать недвижимое имущество, блокируют доступ представителей банка к помещениям, чем создают препятствия собственнику свободно владеть и распоряжаться своим имуществом.
Напомним, в течение августа-сентября 2016 года 120 нефтебаз и 248 АЗС бывшим менеджментом банка было передано в финансовый лизинг компаниям, связанным с прошлыми владельцами, с последующей передачей в аренду подконтрольным предприятиям.
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