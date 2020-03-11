По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” меньше, чем “Куплю” (21,491 млн и 37,890 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (29 и 28), максимальный курс продажи доллара 29,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,75-28,80 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 57 активных заявок по доллару на сумму 59,381 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

29,0000 – 7 777

28,8000 – 50 000

28,7800 – 120 000

28,7800 – 100 000

28,7600 – 99 999

28,7500 – 120 000

28,7500 – 25 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0000 – 1 500

28,1000 – 1 000

28,5000 – 3 500

28,5000 – 20 000

28,6000 – 1 500

28,7000 – 1 000

28,7000 – 2 600

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 29,0470 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,6243 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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