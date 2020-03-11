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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” меньше, чем “Куплю” (21,491 млн и 37,890 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (29 и 28), максимальный курс продажи доллара 29,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,75-28,80 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 57 активных заявок по доллару на сумму 59,381 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
29,0000 – 7 777
28,8000 – 50 000
28,7800 – 120 000
28,7800 – 100 000
28,7600 – 99 999
28,7500 – 120 000
28,7500 – 25 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0000 – 1 500
28,1000 – 1 000
28,5000 – 3 500
28,5000 – 20 000
28,6000 – 1 500
28,7000 – 1 000
28,7000 – 2 600
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 29,0470 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,6243 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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