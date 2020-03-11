Кирилл Шевченко: Укргазбанк работает в обычном режиме и полностью безопасен для клиентов

Все отделения государственного Укргазбанка работают в штатном режиме и без каких-либо ограничений для клиентов.

Об этом в комментарии для издания «Новое время» рассказал председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко.

«Вся наша филиальная сеть работает в обычном режиме, без ограничений для доступа клиентов или их запросов. Единственное отличие – меньшее количество клиентов в отделениях, мы, естественно, связываем с эффективностью коммуникаций с людьми в период опасности распространения пандемии коронавируса.

Для каждой ответственной компании самое главное – это здоровье и безопасность всех ее сотрудников и клиентов. Сейчас наше государство принимает все необходимые меры для этого и мы объединяем наши усилия чтобы противодействовать этой угрозе, – отметил Шевченко. – В Укргазбанка все работают спокойно и ответственно, а по возможности – дистанционно ».

Кроме того банкир отметил, что в последнее время наблюдается большее количество онлайн-инструментов пользование продуктами и услугами, как мобильное приложение ЭКОБАНК ОНЛАЙН, корпоративный сайт или услуги Контактный центр банка.

В то же время Кирилл Шевченко отметил, что предусмотрено все меры безопасности и для тех украинцев, которые будут посещать отделения Укргазбанка: все помещения банка регулярно и тщательно дезинфицируются, все посетители проверяются на наличие повышенной температуры и обеспечиваются надежными средствами дезинфекции рук, а все сотрудники банка полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.