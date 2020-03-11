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У Авакова рассказали, как будут контролировать общественный транспорт

У Авакова рассказали, как будут контролировать общественный транспорт

Ограничить движение общественного транспорта в Украине сейчас необходимо для того, чтобы остановить распространение нового коронавируса, и все транспортные ограничения будет контролировать полиция.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов, информирует пресс-служба МВД.

“Самое главное – это остановить распространение вируса. Наиболее опасным местом для заражения является общественный транспорт. Поэтому было принято тяжелое решение, но мы делаем это для того, чтобы остановить эпидемию”, – отметил Геращенко.

По его словам, контролировать выполнение всех транспортных ограничений будет полиция.

“У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону”, – сказал замминистра.

Геращенко также выразил надежду, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.

“Эти две недели крайне необходимы для того, чтобы проявились все те, кто приехал в Украину из Европы, из других стран, чтобы у них проявилась болезнь и мы могли полностью посчитать тех лиц, которые являются зараженными коронавирусом”, – сказал заместитель министра внутренних дел.

По материалам УКРИНФОРМ
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