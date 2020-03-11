В Украине оштрафовали мужчину за ложный вызов медиков из-за коронавируса

Полиция оштрафовала жителя Кременчуга за ложный вызов медиков в связи с заболеванием коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Сообщается, что мужчина позвонил врачам и сообщил им о возможном заболевании коронавирусом, поскольку находился за пределами Украины.

“Вчера, 16 марта, около 3 утра, медикам Кременчуга позвонил 41-летний гражданин и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть “коронавирусом”. Каретой скорой помощи мужчина был доставлен в инфекционное отделение местной больницы. Только там “больной” сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании”, – сообщили в полиции.

Полиция составила в отношении мужчины административный протокол по ст. 183 административного кодекса (заведомо ложный вызов специальных служб). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.