В Украине оштрафовали мужчину за ложный вызов медиков из-за коронавируса

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Полиция оштрафовала жителя Кременчуга за ложный вызов медиков в связи с заболеванием коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
Сообщается, что мужчина позвонил врачам и сообщил им о возможном заболевании коронавирусом, поскольку находился за пределами Украины.
“Вчера, 16 марта, около 3 утра, медикам Кременчуга позвонил 41-летний гражданин и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть “коронавирусом”. Каретой скорой помощи мужчина был доставлен в инфекционное отделение местной больницы. Только там “больной” сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании”, – сообщили в полиции.
Полиция составила в отношении мужчины административный протокол по ст. 183 административного кодекса (заведомо ложный вызов специальных служб). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.
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