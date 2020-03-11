0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 170 0

В Украине оштрафовали мужчину за ложный вызов медиков из-за коронавируса

В Украине оштрафовали мужчину за ложный вызов медиков из-за коронавируса

Полиция оштрафовала жителя Кременчуга за ложный вызов медиков в связи с заболеванием коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Сообщается, что мужчина позвонил врачам и сообщил им о возможном заболевании коронавирусом, поскольку находился за пределами Украины.

“Вчера, 16 марта, около 3 утра, медикам Кременчуга позвонил 41-летний гражданин и сообщил, что был за пределами Украины и подозревает, что мог заболеть “коронавирусом”. Каретой скорой помощи мужчина был доставлен в инфекционное отделение местной больницы. Только там “больной” сообщил врачам, что пошутил и о поездке, и о заболевании”, – сообщили в полиции.

Полиция составила в отношении мужчины административный протокол по ст. 183 административного кодекса (заведомо ложный вызов специальных служб). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.