Артем Ковбель: мошенничество и COVID-19

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В условиях стремительно развивающейся пандемии, связанной с инфицированием COVID-19 и всеобщим нарастанием паники, сложились идеальные условия для совершения злоумышленниками недобросовестных действий.
И речь тут не только о вывозе масок и медикаментов за рубеж. Сейчас во многих странах и городах объявлен карантин, который вынуждает население все больше диджитализироваться. Люди будут все больше времени проводить дома у компьютеров, занимаясь активным сёрфингом по интернету и работая из виртуального облака.
Это – идеальные условия для развития кибермошенничества. Итак, какие типы фродов будут преобладать и как себя от них защитить?
Риски:
Чем больше будет паника вокруг новой болезни, тем больше будет появляться новых схем и, соответственно, обманутых жертв…
Как защититься?
Все это, конечно, абсолютно тривиальные мошеннические кейсы и правила онлайн-гигиены, но в условиях турбулентности и нарастающей паники вы можете о них забыть. Самый главный совет: сохраняйте бдительность. И будьте здоровы!
Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Botique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP
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