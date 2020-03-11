Артем Ковбель: мошенничество и COVID-19

В условиях стремительно развивающейся пандемии, связанной с инфицированием COVID-19 и всеобщим нарастанием паники, сложились идеальные условия для совершения злоумышленниками недобросовестных действий.

И речь тут не только о вывозе масок и медикаментов за рубеж. Сейчас во многих странах и городах объявлен карантин, который вынуждает население все больше диджитализироваться. Люди будут все больше времени проводить дома у компьютеров, занимаясь активным сёрфингом по интернету и работая из виртуального облака.

Это – идеальные условия для развития кибермошенничества. Итак, какие типы фродов будут преобладать и как себя от них защитить?

Риски:

Рассылка спамовых писем от псевдомедицинских центров по контролю за распространением вируса. Это могут быть ссылки с информацией о методах лечения вируса, статистикой его распространения. Открывая данное письмо либо линк, вы заражаете свой компьютер вирусом, что ведёт к риску потери информации либо предоставлению доступа злоумышленникам к конфиденциальной информации.

Pump and dump-схемы. Они больше характерны для западных стран с развитыми фондовыми рынками. Мошенники могут размещать и рекламировать акции компаний, которые якобы занимаются выпуском препаратов, способных побороть коронавирус, зарабатывая на росте цен таких акций. Результатом этого является искусственное надувание капитализации компании, после чего мошенники продают свои “penny stocks” с заработком, обрушивая цену акций и оставляя инвестора ни с чем.

“Каминг” по продаже продукции посредством онлайн-маркетплейсов, таких как Amazon и Walmart. Мошенники предлагают товары для исцеления или защиты от коронавируса, требуя за них немалые деньги, само собой. Делая заказ, покупатель в итоге остается либо ни с чем, либо получает некачественную/бракованную продукцию и вернуть за нее деньги не сможет. Без обращения в полицию, по крайней мере.

Фейковые сайты с различного рода сборами пожертвований на борьбу с COVID -19 вирусом. Ваши деньги, понятное дело, идут в карман мошенникам.

Оптовая онлайн-продажа по предоплате масок и антисептиков в условиях их дефицита на рынке от фейковых продавцов. Маски в данном случае вы если и получаете, то по огромной, завышенной в десятки раз цене.

Рассылка писем по продаже фейковых онлайн-карт по распространению вируса на планете. К примеру, со ссылкой на исследование Университета Джона Хоппкинса. Переходя по данному линку, вы заражаете свой ПК и так далее.

Чем больше будет паника вокруг новой болезни, тем больше будет появляться новых схем и, соответственно, обманутых жертв…

Как защититься?

Не кликать на линки, в которых вы не уверены, во избежание риска заражения своего ПК. Игнорировать онлайн-акции по вакцинации от коронавируса и любых других, связанных с вирусом предложений, со значительным дисконтом. Не реагировать на письма от незнакомых адресатов с предложением помочь в лечении вируса и в целом не реагировать на предложения которые не поддаются здравой логике. Не отправлять деньги наперед при покупке товаров в интернете.

Все это, конечно, абсолютно тривиальные мошеннические кейсы и правила онлайн-гигиены, но в условиях турбулентности и нарастающей паники вы можете о них забыть. Самый главный совет: сохраняйте бдительность. И будьте здоровы!

Артем Ковбель, старший партнер Vigilant Forensic Botique, аудитор, member ASIS, ACFE, ASCP