Hyundai в США оплатит кредиты клиентов, купивших авто в разгар пандемии коронавируса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai заявил, что в течение полугода будет помогать выплачивать кредиты своим клиентам в США, которые лишились работы из-за эпидемии коронавируса.
Как сообщает информационно-аналитическая группа AutoConsulting, гарантированную финансовую поддержку получат автовладельцы, которые приобретали или арендовывали автомобили с 14 марта по 30 апреля 2020 года с помощью Hyundai Capital и Genesis Finance.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда Hyundai предлагает финансовую помощь клиентам, пострадавшим от глобальных кризисов.
После финансового кризиса 2008 года корейский автопроизводитель разрешил клиентам возвращать свои автомобили в случае потери работы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
👁️ Каким будет курс доллара в апреле? (опрос)6 ч. назад - 14644 21
😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИ9 ч. назад - 13648 13
"Президентская" доплата по тысяче гривен пенсионерам обойдется бюджету 10 миллиардов13 ч. назад - 21778 8
😷 Принят законопроект о предотвращении коронавируса в Украине14 ч. назад - 6729 6
Межбанк: спекулянты продолжат зарабатывать на страхе12 ч. назад - 7372 5
"Президентская" доплата по тысяче гривен пенсионерам обойдется бюджету 10 миллиардов13 ч. назад - 21778 8
👁️ Каким будет курс доллара в апреле? (опрос)6 ч. назад - 14644 21
😷 В Италии нашли лекарство от коронавируса - СМИ9 ч. назад - 13648 13
Налоговые каникулы: для ФЛП и бизнеса ввели послабления на время карантина12 ч. назад - 9507 4
Межбанк: спекулянты продолжат зарабатывать на страхе12 ч. назад - 7372 5
Tesla начала доставки нового электрокара (фото)8 ч. назад - 347
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)Вчера, 12:12 - 2699
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2770
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 3161 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1612 1