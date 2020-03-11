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Hyundai в США оплатит кредиты клиентов, купивших авто в разгар пандемии коронавируса

Hyundai в США оплатит кредиты клиентов, купивших авто в разгар пандемии коронавируса

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai заявил, что в течение полугода будет помогать выплачивать кредиты своим клиентам в США, которые лишились работы из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает информационно-аналитическая группа AutoConsulting, гарантированную финансовую поддержку получат автовладельцы, которые приобретали или арендовывали автомобили с 14 марта по 30 апреля 2020 года с помощью Hyundai Capital и Genesis Finance.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Hyundai предлагает финансовую помощь клиентам, пострадавшим от глобальных кризисов.

После финансового кризиса 2008 года корейский автопроизводитель разрешил клиентам возвращать свои автомобили в случае потери работы.

По материалам Дело
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