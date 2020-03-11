😷 В Украине заработает программа доставки продуктов гражданам

В Украине будет работать программа доставки продуктов для пожилых людей и граждан, самоизолировавшихся ввиду пандемии коронавируса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы “Свобода слова” на канале ICTV.

По его словам, правительство разработало целую структуру, которая поможет доставлять продукты питания украинцам.

“Сейчас мы разработали совместно с “Розеткой”, совместно с “Новой почтой”, совместно с “Укрпочтой” целую структуру, как мы можем привозить продовольственные товары и помогать людям. Это не только пожилые люди, это может быть мать, которая сидит с ребенком дома”, – заявил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет создан фонд борьбы с коронавирусом при поддержке крупного бизнеса. При этом он добавил, что требуется 500 автомобилей “скорой”, чтобы помочь украинским больницам.

Также сегодня, 17 марта, принят законопроект о предотвращении коронавируса в Украине.

Справка Finance.ua:

С 17 марта в Киеве максимально ограничены: