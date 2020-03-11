😷 В Украине заработает программа доставки продуктов гражданам

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В Украине будет работать программа доставки продуктов для пожилых людей и граждан, самоизолировавшихся ввиду пандемии коронавируса.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы “Свобода слова” на канале ICTV.
По его словам, правительство разработало целую структуру, которая поможет доставлять продукты питания украинцам.
“Сейчас мы разработали совместно с “Розеткой”, совместно с “Новой почтой”, совместно с “Укрпочтой” целую структуру, как мы можем привозить продовольственные товары и помогать людям. Это не только пожилые люди, это может быть мать, которая сидит с ребенком дома”, – заявил Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет создан фонд борьбы с коронавирусом при поддержке крупного бизнеса. При этом он добавил, что требуется 500 автомобилей “скорой”, чтобы помочь украинским больницам.
Также сегодня, 17 марта, принят законопроект о предотвращении коронавируса в Украине.
С 17 марта в Киеве максимально ограничены:
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