Украинцы из-за коронавируса сэкономят $1,5 млрд на выездном туризме

Национальный банк посчитал последствия для платежного баланса от коронавируса и карантина.

«Мы видим, что расходы украинцев на путешествия, а потому и отток валюты, уменьшатся – на сумму около $1,5 млрд», – сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Кроме этого, он также прогнозирует, что денежные переводы гастарбайтеров упадут на $0,5-1 млрд из-за коронавируса.

По его словам, Украина сегодня является более стабильной и более подготовленной к кризису, чем в 2008 и 2014 годах: «Имеем рост ВВП более 3%, имеем инфляцию около 3%, разрыв между экспортом и импортом значительно меньше».

На валютном рынке действительно есть панические настроения, подтвердил Дмитрий Сологуб, но Национальный банк сглаживает колебания, чтобы успокоить украинцев и украинские компании. «На прошлой неделе мы продали на рынке около $1 млрд», – отметил он.