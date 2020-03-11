Рынок акций США показал третий худший день в истории

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Ключевые индексы потеряли 16 марта 12-13% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений ввиду распространения нового коронавируса.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
16 марта стал третьим худшим днем для индекса S&P 500. Худшим днем в истории Нью-Йоркской фондовой биржи было 19 октября 1987 года – тогда падение индекса составило 20,5%. Второе по величине дневное падение произошло 28 октября 1929 года – 13%.
Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2997,1 пункта (12,93%) и остановился на отметке 20 188,52 пункта.
Индекс S&P 500, который включает 500 крупнейших компаний рынка США, упал на 324,89 пункта (11,98%) и оказался на отметке 2386,13 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 970,28 пункта (12,32%), в 6904,59 пункта.
Фондовые индексы США упали после заявления президента Дональда Трампа о возможной рецессии в США.
“Что ж, это может быть так”, – сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, движется ли экономика в сторону рецессии, учитывая ситуацию на фондовом рынке.
При этом президент США связал спад в первую очередь с коронавирусом.
“Как только он уйдет, все закончится, и мы покончим с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост”, – заявил Трамп.
Федеральная резервная система США снизила процентную ставку до нуля, объявила о запуске количественного смягчения, обнулила норматив резервирования для банков и расширила всевозможные программы кредитования – в том числе за пределами США через своп-соглашения с центробанками.
Общий объем ликвидности, который ФРС готова предоставить рынкам, достиг 5,5 трлн долларов, говорит стратег Rabobank Майк Эвери.
“Только война или полная катастрофа обычно приводят к уничтожению такого объема капитала”, – заявил Эвери.
16 марта индекс волатильности VIX закрылся на максимальном уровне за свою историю.
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