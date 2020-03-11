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Кабмин готов ввести в Украине чрезвычайное положение - Шмыгаль

Кабмин готов ввести в Украине чрезвычайное положение - Шмыгаль

Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения (ЧП) в Украине для предотвращения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Раде.

Шмыгаль отметил, что в дальнейшем правительство готово к введению ЧП.

“Вчера решением правительства чрезвычайная ситуация введена в двух областях. В дальнейшем мы готовы к введению ЧС так же, как делает большинство стран”, — заявил премьер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил на 17 марта 2020 года экстренное заседание СНБО, на котором обсудят возможность введения чрезвычайного положения по всей стране.

По материалам РБК-Украина
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