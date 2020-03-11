Кабмин готов ввести в Украине чрезвычайное положение - Шмыгаль

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения (ЧП) в Украине для предотвращения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Раде.
Шмыгаль отметил, что в дальнейшем правительство готово к введению ЧП.
“Вчера решением правительства чрезвычайная ситуация введена в двух областях. В дальнейшем мы готовы к введению ЧС так же, как делает большинство стран”, — заявил премьер.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил на 17 марта 2020 года экстренное заседание СНБО, на котором обсудят возможность введения чрезвычайного положения по всей стране.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Закрыть метро, назначить министров: Президент предлагает ужесточить карантин (видео)Вчера, 18:15 - 3258 27
Microsoft хоронит популярный язык программированияВчера, 01:08 - 14592 6
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:02 - 4376 5
Почему украинцев трудоустраивают неофициально - опрос работодателей (инфографика)Вчера, 08:04 - 2783 5
Нефьодов прокомментировал заявление премьера Словакии о закупке 2 млн украинских масок "кэшем"Вчера, 15:47 - 1963 4
monobank подключил дополнительную категорию кешбэк «Карантин»Вчера, 13:38 - 5176 3
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:02 - 4376 5
😷 Принят законопроект о предотвращении коронавируса в Украине3 ч. назад - 4242 3
Предпринимателей освобождают от проверок, пени и уплаты ЕСВ - Гетманцев4 ч. назад - 3276
Закрыть метро, назначить министров: Президент предлагает ужесточить карантин (видео)Вчера, 18:15 - 3258 27
Стартап презентовал электровелосипед Saigon (видео)Вчера, 12:12 - 1690
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2667
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2984 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1547 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1341 1