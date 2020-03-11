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Закрыть метро, назначить министров: Президент предлагает ужесточить карантин (видео)

Закрыть метро, назначить министров: Президент предлагает ужесточить карантин (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский призывает ужесточить карантин по всей Украине для недопущения распространения коронавируса.

Владимир зеленский записал видеообращение 16 марта. В нем он призвал Кабмин, котоорый сегодня вечером соберется на заседание, ужесточить ограничения карантина из-за коронавируса.

Что предлагает Зеленский:

  • с 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры,
    ТРЦ, рестораны, кафе и другие заведения питания работают только в режиме доставки.
  • с 12:00 18 марта запретить ж/д, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное сообщение.
  • по городу перевозки могут осуществляться в маршрутках, троллейбусах, автобусах, или трамваях до 20 человек
    закрыть метрополитен.
  • пенсионеры, которые получают меньше 5 тыс. гривен, должны получить доплату в размере 1 тыс. гривен
  • назначать министров экономики и энергетики, генпрокурора,
    быстрые реформы.
По материалам РБК-Украина
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