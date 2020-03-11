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Предпринимателей освобождают от проверок, пени и уплаты ЕСВ - Гетманцев

Предпринимателей освобождают от проверок, пени и уплаты ЕСВ - Гетманцев

Предпринимателей освобождают от проверок, пени и уплаты ЕСВ. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев на согласительном совете.

“Мы работали на выходных в комитете над законопроектами относительно ослабления и поддержки отечественного бизнеса. Во-первых, освобождение от любой відповдальності за нарушения, совершенные в течение двух – трех месяцев, то есть периода введения или который может быть введен как карантин, в том числе от пени. Освобождаем на два месяца самозанятых лиц от уплаты ЕСВ, поскольку они могут не работать в этот период”, – сказал Гетманцев.

Справка Finance.ua:

Президент предложил ужесточить карантин:

  • с 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, рестораны, кафе и другие заведения питания работают только в режиме доставки;
  • с 12:00 18 марта запретить ж/д, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное сообщение;
  • по городу перевозки могут осуществляться в маршрутках, троллейбусах, автобусах, или трамваях до 20 человек, закрыть метрополитен;
  • назначать министров экономики и энергетики, генпрокурора, принять быстрые реформы.
По материалам Газета по-Украински
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