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В 2023 году появится самый недорогой электромобиль Volkswagen (фото)

В 2023 году появится самый недорогой электромобиль Volkswagen (фото)

Volkswagen планирует в 2023 году начать продавать свой самый недорогой и маленький электромобиль – сити-кар VW ID.1, сообщает Car Magazine U.K. Запас хода у него составит почти 300 км.

По своим размерам пятидверный VW ID.1 будет примерно таким же, как и электрический VW e-up! 2020 модельного года. Внешне он получит некоторые элементы дизайна от ID.3. Как он будет выглядеть – мы с вами можем более-менее представить благодаря рендерным изображениям, которые разместили в Интернете.

Интересно, что Volkswagen уже начал разрабатывать вседорожную версию ID.1 под названием Crozz, а также версию в кузове вэна.

Покупателям предложат ID.1 в двух вариантах литий-ионной батареи – на 24 кВт и 36 кВт. Топовая версия сможет на одной подзарядке батареи проехать 298 км. У базовой версии запас хода меньше, но и стоить она будет меньше. Вообще же, VW ID.1 станет самым недорогим электромобилем в линейке Volkswagen.

VW ID.1

По материалам autonews.ua
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