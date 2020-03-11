В 2023 году появится самый недорогой электромобиль Volkswagen (фото)

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Volkswagen планирует в 2023 году начать продавать свой самый недорогой и маленький электромобиль – сити-кар VW ID.1, сообщает Car Magazine U.K. Запас хода у него составит почти 300 км.
По своим размерам пятидверный VW ID.1 будет примерно таким же, как и электрический VW e-up! 2020 модельного года. Внешне он получит некоторые элементы дизайна от ID.3. Как он будет выглядеть – мы с вами можем более-менее представить благодаря рендерным изображениям, которые разместили в Интернете.
Интересно, что Volkswagen уже начал разрабатывать вседорожную версию ID.1 под названием Crozz, а также версию в кузове вэна.
Покупателям предложат ID.1 в двух вариантах литий-ионной батареи – на 24 кВт и 36 кВт. Топовая версия сможет на одной подзарядке батареи проехать 298 км. У базовой версии запас хода меньше, но и стоить она будет меньше. Вообще же, VW ID.1 станет самым недорогим электромобилем в линейке Volkswagen.
VW ID.1
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