Как украинские IT-компании защищают своих сотрудников от коронавируса COVID-19

Ассоциация IT Ukraine провела опрос среди украинских IT-компаний, чтобы узнать, какие меры они приняли с целью предотвращения распространения коронавируса. Опрос проводился с 12 по 15 марта, участие в нем приняли 24 компании-члена ассоциации.

Опрос касался таких аспектов, как усиление санитарного режима, готовность перевести рабочие процессы в удаленный режим, информационная работа с целью противодействия распространению COVID-19.

Из 24 опрошенных компаний почти все (96%) оперативно закупили в офис антисептики и защитные маски, а также информируют сотрудников о методах защиты от COVID-19.

Рабочие командировки за границу отменили 91% опрошенных, запланированные массовые мероприятия отменили 86%. На online-режим в коммуникациях оперативно перешли 70% опрошенных, а 54% ввели в офисе режим свободного посещения. Намного меньше компаний (33%) ввели ограничения на личные поездки сотрудников за границу.

Две компании из 24 опрошенных сообщили, что разработали экстренный план действий и создали специальную рабочую группу, которая призвана контролировать ситуацию и реагировать на экстренные случаи в случае инфицирования членов коллектива.

Многие компании поделились и другими принятыми мерами, среди которых: измерение температуры у членов коллектива и посетителей, дежурство корпоративного врача, переход на усиленный санитарный режим, закупка экспресс-тестов для выявления COVID-19, введение 14-дневного карантина для всех, кто вернулся из поездки за границу в последнее время и тому подобное.