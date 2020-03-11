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В "Нафтогазе" оценили эффект от контракта с "Газпромом" в 25 млрд долларов

В "Нафтогазе" оценили эффект от контракта с "Газпромом" в 25 млрд долларов

Контракт с российским “Газпромом” на транзит газа может привести к экономическому эффекту в 25 млрд долларов на протяжении пяти лет. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.

По его словам, на прошлой неделе завершился детальный анализ возможностей, которые открываются перед Украиной в связи с подписанием нового контракта на транзит.

“Этот анализ был передан на рассмотрение наблюдательному совету “Нафтогаза”. Пока могу лишь сказать, что речь идет о 25 млрд долларов в течение следующих 5 лет”, – отметил Витренко.

Напомним, в конце прошлого года Украина и Россия подписали новый транзитный контракт. Срок действия транзитного договора составляет 5 лет с возможностью пролонгации до 2034 года. Минимальный объем транзита в первый год – на уровне 65 млрд кубометров газа, в последующие 4 года – 40 млрд кубометров.

По материалам РБК-Украина
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