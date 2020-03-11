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😷 Коронавирус грозит 50 миллионам рабочих мест в мире - исследование

&#128567; Коронавирус грозит 50 миллионам рабочих мест в мире - исследование

Пандемия коронавируса грозит потерей работы для 50 миллионов людей, работающих в сфере туризма.

Об этом сообщает Всемирный совет по вопросам путешествий и туризма (WTTC).

По расчетам организации, мировой туристический сектор в 2020 году может уменьшить обороты на 25% – это эквивалентно отсутствию путешествий и любой активности в течение трех месяцев.

Такое падение в туристической отрасли может привести к уменьшению количества рабочих мест на 12-14%.

«COVID-19 – это большая угроза всей туристической отрасли, а также тем работникам, которые в ней работают и тем людям, которые еще хотят путешествовать», – говорится в пресс релизе организации.

Там призывают правительства стран принять срочные меры и предоставить бизнесу, работающему в туризме, государственную поддержку.

Накануне стало известно, что из-за пандемии коронавируса до конца мая 2020 года большинство авиакомпаний мира обанкротятся.

По материалам hromadske.tv
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