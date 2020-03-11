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Украинцы вернули 303 тысячи билетов на поезда из-за карантина

Украинцы вернули 303 тысячи билетов на поезда из-за карантина

С 11 по 15 марта пассажиры Укрзализныци вернули около 303 тысяч железнодорожных билетов на общую сумму 86,6 миллиона гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Укрзализныци.

Там отмечают, что билеты возвращают не только на те рейсы, которые были отменены (в частности, международные железнодорожные рейсы), но и на неотмененные направления.

Билеты на поезд можно вернуть через кассу (наличными) или онлайн. В случае, если в кассе будет недостаточно наличных, то билет «гасится», а деньги можно будет забрать из кассы в течение 6 месяцев (средства вернут в течение 3-5 дней с момента обращения).

«Билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней», — говорится в сообщении УЗ.

Там напоминают, что возвращают 100% стоимости билета только в том случае, если это билет на международный рейс, который отменили, и если этот билет до станции за рубежом.

Также в УЗ отмечают, что, кроме значительного объема возврата билетов, в Украине упал спрос на новые билеты и пассажирские перевозки.

Отметим, что из-за ограничительных мероприятий ряд стран отменили железнодорожное сообщение с Украиной. В частности, Польша, Словакия, Венгрия, Беларусь и Россия. Также Укрзализныця отменила «Поезд четырех столиц» до стран Балтии.

По материалам hromadske.tv
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