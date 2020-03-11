0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 322 0

МВФ выделит триллион на спасение развивающихся стран от кризиса

МВФ выделит триллион на спасение развивающихся стран от кризиса

Международный валютный фонд (МВФ) готов мобилизовать кредитный ресурс на 1 триллион долларов для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса для экономики. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

Как отмечается в заявлении, в качестве первой линии защиты МВФ может развернуть свой гибкий инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти нужды могут быть выделены 50 млрд долларов развивающимся странам. До 10 млрд долларов могут быть предоставлены членам с низким доходом через льготные механизмы финансирования, которые имеют нулевые процентные ставки.

На сегодняшний день фонд уже имеет 40 действующих соглашений с общими обязательствами в размере около 200 млрд долларов. Еще 20 стран проявили интерес к финансированию, помощь которым может понадобиться в ближайшие дни.

Таким образом, МВФ может поддержать свои 189 стран-членов и продемонстрировать ценность международного сотрудничества. “Только благодаря обмену, координации и сотрудничеству мы сможем стабилизировать мировую экономику и вернуть ее к полноценному здоровью”, – добавила Георгиева.

Глава МВФ напомнила, что по данным Института международных финансов с начала кризиса инвесторы вывели с развивающихся рынков почти 42 млрд долларов, что является самым большим оттоком, который когда-либо регистрировался.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Все, что мы знаем про:МВФ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.