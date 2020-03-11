В прошлом году из-за "серого импорта" электроники Украина недополучила 5 миллиардов

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Из-за импорта электроники без надлежащих таможенных процедур Украина недополучила 5 млрд гривень налогов.
Об этом сказала генеральный директор ассоциации “Украинские импортеры бытовой электроники” София Арасланова.
“Если мы посчитаем убытки, которые государственный бюджет не получил от импорта электроники, которая завозилась “в серую” в 2019 году, то имеем более пяти миллиардов гривень”, – заявила она.
Арасланова объяснила, что каждый четвертый смартфон и плоскопанельный телевизор нелегально попали в страну.
Исследование, которое провела компания GFK, показало, что наиболее популярными “нелегальными” брендами смартфонов стали Apple iPhone, Xiaomi и Samsung. Среди телевизоров “в серую” больше завозились Samsung, LG и Sony.
Компания GFK в октябре 2019 года провела опрос среди экспертов, представляющих главных вендоров, импортеров, розничные сети, специалиста из юридической фирмы, телекоммуникационного оператора и дистрибьютора.
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