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Франция оштрафовала Apple более чем на 1 млрд евро

Франция оштрафовала Apple более чем на 1 млрд евро

Французский антимонопольный регулятор в понедельник оштрафовал американскую Apple на 1,1 млрд евро за антиконкурентное поведение. Об этом сообщает Reuters.

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Компании Tech Data и Ingram Micro, занимающиеся оптовыми продажами продукции Apple, были оштрафованы на 76 млн и 63 млн евро соответственно за ценовой сговор, говорится в сообщении регулятора.

«Apple и два оптовых продавца договорились не конкурировать друг с другом и помешать дистрибьюторам конкурировать друг с другом, стерилизовать тем самым оптовый рынок для продукции Apple», – заявила глава регулятора Изабель де Сильва.

Напомним, компания Apple согласилась заплатить компенсации в общем до $500 млн владельцам iPhone, у которых телефоны стали работать медленнее после запуска новых версий iOS.

По материалам Mind
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