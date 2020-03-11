Как украинцы будут получать пенсии и субсидии в условиях карантина

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Около ⅔ получателей социальных выплат и пособий получают их через переводы и банковские карты, поэтому для этих граждан никаких изменений в сроках получения соответствующих выплат не будет.
Об этом сообщил заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга.
“При этом почти треть получателей пенсий и соцпособий – особенно маломобильных групп – получает их через “Укрпочту” путем доставки непосредственно домой. Сейчас такие выплаты также осуществляются в соответствии с графиками. Работники Укрпочты работают в обычном режиме”, – отметил он.
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Также Музыченко опроверг фейки из сети о том, что в случае неуплаты за коммунальные услуги до 20-го числа месяца, украинцев лишат льгот и субсидий:
“Поскольку уровень оплаты за ЖКХ и наличие или отсутствие задолженности не влияет на право получения льгот или субсидий до завершения отопительного сезона”, – добавил он.
По его словам, наличие задолженностей за неуплату коммунальных услуг более чем на два месяца влияет на получение субсидии на следующий отопительный сезон, что будет определяться только с мая 2020 года:
“Таким образом важно, чтобы в мае текущего года у получателей льгот и субсидий отсутствовала просроченная свыше двух месяцев задолженность”, – пояснил Музыченко.
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