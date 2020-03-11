😷 Американец скупил 18 тыс. бутылок дезинфектора, но не смог их перепродать из-за бана на Amazon

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Братья Мэтт и Ноа Колвин скупили около 18 тыс. средств для дезинфекции на следующий день после появления новостей о первой смерти от коронавируса в США, с надежной перепродать средства гигиены позже по завышенной цене, пишет The New York Times.
Санитайзеры братья приобрели в магазинах Dollar Tree, Walmart, Staples и Home Depot. Один из братьев, Мэтт Колвин, смог продать на Amazon около 300 бутылок по цене $8−70, что «в несколько раз» выше оригинальной.
В феврале 2020 года Колвин также скупил у ликвидируемой компании 2 тысячи «наборов от пандемии» за $3,5. В набор входили 50 масок, четыре санитайзера и термометр. Американец смог перепродать эти наборы на eBay по $40−50. Общую прибыль от продажи Колвин не озвучил, но назвал ее «солидной».
Однако Amazon вскоре заблокировал нескольких продавцов, включая Колвина, за спекуляцию санитайзерами, антибактериальными салфетками и медицинскими масками. Площадка EBay запретила продажу таких товаров.
Сам Колвин рассказал, что бан на Amazon стал для него большим ударом. Из-за невозможности продать все 17,7 тыс. санитайзеров Колвин решил пожертвовать их на благотворительность, позже сообщил The New Yourk Times. Мужчина заявил о таком решении на фоне новостей о том, что офис генпрокурора штата Теннесси начал расследование в отношении Колвина на предмет взвинчивания цен.
За последнее время Amazon удалил «сотни тысяч» объявлений и заблокировал «тысячи» продавцов за завышение цен, рассказали в компании в комментарии изданию. Отмечается, что на платформах вроде eBay и Walmart также зафиксировали продавцов, которые пытаются заработать на фоне паники.
Как уточняет The New York Times, дезинфицирующее средство на Amazon сейчас стоит не меньше $50.
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