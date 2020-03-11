Кличко обещает закупить медицинских масок для киевлян на 10 миллионов

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Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
“Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 млн грн на закупку медицинских масок. В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, аптеки КП “Фармация”, – отметил Кличко.
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Отметим, на 16 марта по результатам исследования в Украине 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что с понедельника 16 марта во Львове закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок, а также все заведения общественного питания.
В Одессе с понедельника также приостанавливают работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек, чтобы предупредить распространение коронавируса.
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