Кличко обещает закупить медицинских масок для киевлян на 10 миллионов

Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

“Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 млн грн на закупку медицинских масок. В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, аптеки КП “Фармация”, – отметил Кличко.

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Отметим, на 16 марта по результатам исследования в Украине 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1, летальный случай) области.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что с понедельника 16 марта во Львове закрывают все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок, а также все заведения общественного питания.

В Одессе с понедельника также приостанавливают работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек, чтобы предупредить распространение коронавируса.