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НБУ за неделю бросил на поддержку гривны почти $1 млрд

НБУ за неделю бросил на поддержку гривны почти $1 млрд

Национальный банк Украины на межбанковском валютном рынке на прошлой неделе не покупал валюту, но вместе с тем продал максимальный объем валюты с начала года – $981,6 млн, следует из данных, обнародованных пресс-службой регулятора по итогам торгов 10-13 марта.

НБУ продавал валюту как по выбору лучшей цены ($39 млн) и по единому курсу ($803 млн), так и на валютных аукционах ($139,6 млн).

Общая сумма покупки валюты в 2020 году не изменилась за неделю и составляет $1,232 млрд, а продажи выросли до $1,584 млн. Таким образом, впервые с начала года объем продаж превысил объем покупок. При этом чистая продажа с начала года достигла $351,8 млн.

Напомним, НБУ начал активно продавать валюту неделей ранее – тогда общий объем продаж превысил $307 млн, но валютные аукционы не объявлялись. На прошлой неделе Нацбанк провел два аукциона по продаже валюты.

По материалам УБР
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