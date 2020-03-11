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Украина приостановила выдачу виз

Украина приостановила выдачу виз

Консульские иностранные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекращают прием граждан и выдачу виз.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Соответствующие меры приняты в связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса COVID-19.

Отмечается, что прием и выдача виз не проводятся с 14 марта 2020 года, а информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно.

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“Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносим извинения за неудобства”, – говорится в сообщении.

С целью получения ответов на дополнительные вопросы можно обращаться по электронному адресу cons_vvp@mfa.gov.ua.

По материалам Finance.UA
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