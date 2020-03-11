Киевстар подключил к 4G еще 514 населенных пунктов

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Национальный телеком-оператор «Киевстар» подключил к сети 4G еще 514 населенных пунктов Украины, скоростной интернет стал доступным уже для 76% населения.
Об этом сообщили в пресс-служба оператора.
“Киевстар увеличил территорию сети 4G в 22 областях Украины. Благодаря включению новых базовых станций, доступ к скоростному мобильному интернету получили жители еще 514 населенных пунктов. В частности, Белозерское, Святогорск, Острое (Донецкая обл.), Золотое (Луганская обл.), а также сотни поселков на территории, где проживает более 306 тысяч человек. Услуги 4G связи в сети Киевстар сейчас доступны для более 76% населения Украины”, – говорится в сообщении.
По данным оператора, за два года, истекшие с момента запуска 4G в Украине, в сети Киевстар возможностями новой мобильной технологии уже воспользовалось более 10 миллионов абонентов. В 2019 году объемы использования дата-трафика выросли на 54%, если сравнивать 2018 годом, до 4263 Мб на абонента. При этом более 50% этого трафика использовано в сети 4G.
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