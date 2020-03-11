0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 5 0

Киевстар подключил к 4G еще 514 населенных пунктов

Киевстар подключил к 4G еще 514 населенных пунктов

Национальный телеком-оператор «Киевстар» подключил к сети 4G еще 514 населенных пунктов Украины, скоростной интернет стал доступным уже для 76% населения.

Об этом сообщили в пресс-служба оператора.

“Киевстар увеличил территорию сети 4G в 22 областях Украины. Благодаря включению новых базовых станций, доступ к скоростному мобильному интернету получили жители еще 514 населенных пунктов. В частности, Белозерское, Святогорск, Острое (Донецкая обл.), Золотое (Луганская обл.), а также сотни поселков на территории, где проживает более 306 тысяч человек. Услуги 4G связи в сети Киевстар сейчас доступны для более 76% населения Украины”, – говорится в сообщении.

По данным оператора, за два года, истекшие с момента запуска 4G в Украине, в сети Киевстар возможностями новой мобильной технологии уже воспользовалось более 10 миллионов абонентов. В 2019 году объемы использования дата-трафика выросли на 54%, если сравнивать 2018 годом, до 4263 Мб на абонента. При этом более 50% этого трафика использовано в сети 4G.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.