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😷 Украина закрывает границу для иностранцев

&#128567; Украина закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов на две недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

“Через 48 часов мы закрываем границу для иностранных граждан”, – об этом заявил Данилов.

Министерство иностранных дел предупредит все учреждения и страны о том, что Украина закрывает границу для иностранных граждан.

«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения”, – добавил Данилов.

Гражданам Украины рекомендуют ограничить поездки за границу, если есть такая возможность.

«Все граждане Украины, которые находятся сейчас за границей, будут иметь возможность вернуться в страну. Но (люди, которые возвращаются – ред.) из стран, где сегодня бушует коронавирус, будут проходить определенные процедуры обсервации», – подчеркнул секретарь СНБО.

Справка Finance.ua

  • По состоянию на утро 13 марта общее количество инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составляет 128 343 человека.
  • В Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая заражения. Первым инфицированным оказался житель Черновцов, который приехал из Италии. 12 марта было обнаружено еще два случая заболевания: у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней.
По материалам Finance.UA
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