АМКУ проверит цены на медицинские маски: спекулянтов ждут санкции

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По поручению премьер-министра Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверит цены на средства индивидуальной защиты.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы “Право на владу”.
“Есть поручение премьер-министра Антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции”, – сказал он.
Как подчеркнул чиновник, спекулянтов привлекут к ответственности за накрутку цен. АМКУ уже провел совещание на данную тему.
“Если такие факты будут установлены, то будут определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства”, – подытожил Ляшко.
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