АМКУ проверит цены на медицинские маски: спекулянтов ждут санкции

По поручению премьер-министра Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверит цены на средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы “Право на владу”.

“Есть поручение премьер-министра Антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции”, – сказал он.

Как подчеркнул чиновник, спекулянтов привлекут к ответственности за накрутку цен. АМКУ уже провел совещание на данную тему.

“Если такие факты будут установлены, то будут определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства”, – подытожил Ляшко.

Справка Finance.ua:

По состоянию на утро 13 марта общее количество инфицированных новым коронавирусом SARS -CoV-2 в мире составляет 128 343 человека.

От болезни излечилось уже 68 324 пациента.

От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 4 720 человек.