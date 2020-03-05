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АМКУ проверит цены на медицинские маски: спекулянтов ждут санкции

АМКУ проверит цены на медицинские маски: спекулянтов ждут санкции

По поручению премьер-министра Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проверит цены на средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы “Право на владу”.

“Есть поручение премьер-министра Антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию коронавирусной инфекции”, – сказал он.

Как подчеркнул чиновник, спекулянтов привлекут к ответственности за накрутку цен. АМКУ уже провел совещание на данную тему.

“Если такие факты будут установлены, то будут определенные взыскания или санкции к нарушителям законодательства”, – подытожил Ляшко.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на утро 13 марта общее количество инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составляет 128 343 человека.
  • От болезни излечилось уже 68 324 пациента.
  • От осложнений, вызванных заболеванием, умерли 4 720 человек.
  • В Украине зарегистрированы 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Первым инфицированным оказался житель Черновцов, который приехал из Италии. 12 марта было обнаружено еще два случая заболевания: у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней.
По материалам УБР
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