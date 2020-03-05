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Укрзализныця отменила все поезда в Словакию

Укрзализныця отменила все поезда в Словакию

Укрзализныця приостановила пассажирское сообщение со Словакией с 13 марта из-за объявления чрезвычайного положения в этой стране.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

“Из-за объявления о чрезвычайном положении в Словацкой Республике временно приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной”, – говорится в сообщении.

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Отменены следующие поезда:

  • № 960/961 Кошице – Мукачево;
  • № 962/963 Кошице – Мукачево;
  • № 8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп;
  • № 8862/8861 Кошице – Чоп;
  • беспересадочный вагон Укрзализныци № 26/382 Киев – Кошице”.

Сообщается, что поезда Кошице – Мукачево, Чиерна над Тисой – Чоп и Кошице – Чоп остались на территории Словацкой Республики.

Пассажиры беспересадочного вагона Киев-Кошице, отправившегося 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп. Возвращаться в Киев они отказались.

Как происходит возврат средств за ранее приобретенные проездные документы:

  • вернуть средства можно во всех билетных кассах Укрзализныци согласно действующим нормативно-правовым актам и правилам.

Что с другими международными поездами и поездами внутреннего сообщения:

  • они курсируют по графику;
  • при пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.

Справка Finance.ua:

  • С 13 марта Словакия ограничила пропуск граждан на свою территорию, чтобы предупредить распространение коронавирусной инфекции.
  • Автобусное сообщение со страной приостановлено.
  • В Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

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По материалам Finance.UA
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