Укрзализныця отменила все поезда в Словакию

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Укрзализныця приостановила пассажирское сообщение со Словакией с 13 марта из-за объявления чрезвычайного положения в этой стране.
Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.
“Из-за объявления о чрезвычайном положении в Словацкой Республике временно приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной”, – говорится в сообщении.
Отменены следующие поезда:
Сообщается, что поезда Кошице – Мукачево, Чиерна над Тисой – Чоп и Кошице – Чоп остались на территории Словацкой Республики.
Пассажиры беспересадочного вагона Киев-Кошице, отправившегося 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп. Возвращаться в Киев они отказались.
Как происходит возврат средств за ранее приобретенные проездные документы:
Что с другими международными поездами и поездами внутреннего сообщения:
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