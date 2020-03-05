😷 Коронавирус прогнал туристов с улиц Берлина, 40-й полумарафон отменен

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Безлюдно у Бранденбургских ворот в Берлине, осиротел Мемориал жертвам Холокоста, опустели пешеходные зоны, автомобильные пробки исчезли вовсе.
Инфекция продолжает распространяться, пишет Bild.
Статистика. По данным Сената Берлина, за период с 1 по 12 марта число подтвержденных случаев коронавируса выросло до 118. Пять зараженных были госпитализированы, остальные находятся в домашней изоляции.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в районах Шарлоттенбург-Вильмерсдорф (23) и Центральном (18). В других административных округах – от 3 до 14 инфицированных.
По данным на вечер 13 марта количество зарегистрированных случаев возросло до 137 в столице и 27 – в Бранденбурге.
Управление здравоохранения Сената столицы заявляет о достаточном количестве мест в больницах и готовит клиники к приему пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии. Лаборатории располагают ресурсами для обработки до 2000 тестов. Но этого вскоре может быть мало и власти изыскивают средства для расширения возможностей по тестированию.
Предпринимаются превентивные меры, препятствующие инфицированию. Чтобы избежать массового скопления людей, с 14 марта будут закрыты все крупнейшие музеи Берлина. Как заявил глава Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер, не будут работать Старая национальная галерея, Берлинская картинная галерея, Старый музей, «Гамбургский вокзал» и другие.
Также отменен 40-й Берлинский полумарафон на 21,095 км (который в числе крупнейших мировых). В этом году не смогут стартовать 34 тысячи участников из более чем 100 стран, зарегистрировавшихся на мероприятие несколько недель назад.
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