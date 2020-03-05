Более 54 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

Более 54 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по смене оператора с сохранением мобильного номера.

Об этом свидетельствуют данные Украинского государственного центра радиочастот.

“По состоянию на 13 марта 2020 года – 54 422 мобильных номеров, перенесенных между операторами связи”, – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с 1 мая 2019 года ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением собственного номера.

Справка Finance.ua

Чтобы перенести мобильный номер, нужно:

зарегистрировать на себя номер у старого оператора;

подать заявку новому оператору;

прийти в любой официальный магазин вашего нового оператора и получить новую SIM -карту;

-карту; при регистрации мобильного номера нужно показать документ, удостоверяющий личность (можно не только паспорт).

Оператор может отказать, если:

номер не зарегистрирован или зарегистрирован на другое лицо;

в заявлении на перенос номера указаны неполные или недостоверные данные;

после последнего переноса номера прошло 30 календарных дней;

ваша карта заблокирована по причинам, предусмотренным законодательством (мошенничество и т. п).

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