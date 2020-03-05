Более 54 тысяч украинцев перенесли мобильные номера

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Более 54 тысяч украинцев уже воспользовались услугой по смене оператора с сохранением мобильного номера.
Об этом свидетельствуют данные Украинского государственного центра радиочастот.
“По состоянию на 13 марта 2020 года – 54 422 мобильных номеров, перенесенных между операторами связи”, – говорится в сообщении.
Напомним, в Украине с 1 мая 2019 года ввели новую услугу, по которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением собственного номера.
Чтобы перенести мобильный номер, нужно:
Оператор может отказать, если:
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