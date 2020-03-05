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Новая видеофиксация нарушений ПДД: как это воспринимают украинцы

Новая видеофиксация нарушений ПДД: как это воспринимают украинцы

Недавно мы писали о том, что в Киеве и Киевской области запускают видеофиксацию нарушений правил дорожного движения.

Финальным шагом для внедрения автоматической видеофиксации нарушений ПДД стал запуск Аналитического центра безопасности дорожного движения. Пока что система будет работать в тестовом режиме, а уже с 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать сообщение о штрафе.

В столице уже установили 20 камер, до мая оборудуют еще 30 видеофиксаторов нарушений в Киевской области.

Отмечается, что камеры установлены в местах, где по статистике погибало больше всего граждан.

Система фиксации нарушений на видео будет работать таким образом:

  • камера фиксирует превышение скорости;
  • патрульный полицейский фиксирует на своем компьютере и проверяет номера автомобиля;
  • после этого выписывается административный протокол;
  • этот протокол через “Укрпочту” доставляется к нарушителю.

При этом, если за рулем был не владелец машины, он может сообщить тому, кто ему доверил авто, о необходимости уплаты штрафа.

Читатели Financa.ua раскритиковали такое нововведение, в частности hoyinuyo остро воспринял новость и удивился, откуда у государства деньги на соответствующее оборудование, если население до сих пор получает мизерные пенсии:


Пользователь warlamp указал на неточности при работе такой системы из-за наличия в Украине автомобилей-двойников, то есть имеющих одинаковые номерные знаки.

Форумчанин Duke не верит в эффективность видеофиксации нарушений. В частности, по его словам, велика вероятность коррупции на этапе закрепления факта несоблюдения правил полицейским на компьютере.

Его версию поддержал EKO нарушители смогут не только “откупиться”, но и отстоять свою позицию в суде с помощью адвоката, что позволит им избежать ответственности.

Пользователь форума Кузя объяснил момент с избежанием штрафов за взятки. По его мнению, все нарушители должны обязательно понести ответственность, чтобы в дальнейшем не повторять незаконные поступки. Именно поэтому важно бороться с коррупцией в полиции, как и во всех других органах.

Кстати, пользователь avk отметил, что МВД должно опубликовать карту установленных камер видеофиксации:

Посмотреть такую ​​карту и узнать адреса, где уже действует фиксация нарушений ПДД на видео, можно на Finance.ua.

По материалам Finance.UA
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