Новая видеофиксация нарушений ПДД: как это воспринимают украинцы

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Недавно мы писали о том, что в Киеве и Киевской области запускают видеофиксацию нарушений правил дорожного движения.
Финальным шагом для внедрения автоматической видеофиксации нарушений ПДД стал запуск Аналитического центра безопасности дорожного движения. Пока что система будет работать в тестовом режиме, а уже с 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать сообщение о штрафе.
В столице уже установили 20 камер, до мая оборудуют еще 30 видеофиксаторов нарушений в Киевской области.
Отмечается, что камеры установлены в местах, где по статистике погибало больше всего граждан.
Система фиксации нарушений на видео будет работать таким образом:
При этом, если за рулем был не владелец машины, он может сообщить тому, кто ему доверил авто, о необходимости уплаты штрафа.
Читатели Financa.ua раскритиковали такое нововведение, в частности hoyinuyo остро воспринял новость и удивился, откуда у государства деньги на соответствующее оборудование, если население до сих пор получает мизерные пенсии:
Пользователь warlamp указал на неточности при работе такой системы из-за наличия в Украине автомобилей-двойников, то есть имеющих одинаковые номерные знаки.
Форумчанин Duke не верит в эффективность видеофиксации нарушений. В частности, по его словам, велика вероятность коррупции на этапе закрепления факта несоблюдения правил полицейским на компьютере.
Его версию поддержал EKO нарушители смогут не только “откупиться”, но и отстоять свою позицию в суде с помощью адвоката, что позволит им избежать ответственности.
Пользователь форума Кузя объяснил момент с избежанием штрафов за взятки. По его мнению, все нарушители должны обязательно понести ответственность, чтобы в дальнейшем не повторять незаконные поступки. Именно поэтому важно бороться с коррупцией в полиции, как и во всех других органах.
Кстати, пользователь avk отметил, что МВД должно опубликовать карту установленных камер видеофиксации:
Посмотреть такую карту и узнать адреса, где уже действует фиксация нарушений ПДД на видео, можно на Finance.ua.
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