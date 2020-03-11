В Киеве начали блокировать банковские счета за неуплату штрафов

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Исполнительная служба начала блокировать счета клиентов за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает советник мэра Киева Максим Бахматов, отмечая, что данная информация – для тех, кто игнорирует выписанные штрафы.
“Государственный ПриватБанк начал блокировать счета клиентов из-за штрафов за нарушение ПДД. Причем блокируются все средства на счету, а не только сумма штрафа”, – сообщает Бахматов.
По его информации, пользователям приходит сообщение в мобильный банкинг, в котором клиента уведомляют об остановке всех расходных операций в связи с арестом счета.
“При анализе базы должников Минюста можно прийти к выводу, что арест был инициирован Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА. В составе этого департамента числится и муниципальная парковочная инспекция. Таким образом, из-за небольшого по сути штрафа клиент банка остается вообще без доступа ко всем своим средствам на счете. Перевести деньги или оплатить какие-то услуги также невозможно. При урегулировании вопроса с исполнителями арест обещают снять в течение 1-3 дней”, – написал Бахматов и призвал киевских водителей парковаться правильно.
В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА данную информацию подтвердили, отметив, что блокирование счетов уже продолжается несколько дней.
“Мы нашли понимание со стороны исполнительной службы, с которой вели переговоры три месяца. На данный момент у нас есть определенное количество неоплаченных штрафов. В этом вопросе нас поддержал пока один банк и исполнительная служба. Такие сообщения водителям приходят уже неделю”, – сообщил сайту “Сегодня” Дмитрий Рахматуллин, замдиректора департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
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