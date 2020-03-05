😷 Из-за коронавируса УЕФА приостановил матчи Лиги Европы и Лиги Чемпионов на неопределенный срок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес матчи обоих еврокубков – Лиги Чемпионов и Лиги Европы, которые планировались на следующую неделю, из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщает сайт УЕФА.

«В связи с распространением COVID-19 в Европе и решениями, которые в связи с этим приняли правительства разных стран, все матчи кубков УЕФА, запланированные на следующую неделю, переносятся», – говорится в сообщении.

Отметим, что в обоих турнирах проходят стадии 1/8 финала. Соответственно, из-за их переноса отложены на неопределенный срок и матчи 1/4 финала.

Решение о том, когда проведут эти матчи, будет принято позже, отметили в УЕФА.

Напомним, о переносе Лиги Чемпионов и Лиги Европы написало издание L`Equipe со ссылкой на собственные источники. Там также говорилось о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 (Евро-2020) на 2021-й.

Ранее стало известно, что 17 марта УЕФА планирует провести видеоконференцию с представителями всех 55 национальных ассоциаций, входящих в состав организации. Именно тогда УЕФА объявит об остановке ЛЧ и ЛЕ и о переносе Евро-2020.

Также во время конференции должны решить, останавливать ли национальные чемпионаты среди футбольных клубов. На сегодня уже «ушли на карантин» чемпионаты в Италии, Испании и Нидерландов.

Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть летом 2020 года – именно тогда, когда должно было состояться Евро (12 июня – 12 июля).