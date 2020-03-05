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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Продам USD” больше, чем “Куплю” (31,587 млн и 26,822 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 23), максимальный курс продажи доллара 26,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,40-26,42 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 62 активные заявки по доллару на сумму 58,409 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,4000 – 35 000
26,3600 – 120 000
26,3600 – 18 000
26,3500 – 120 000
26,3500 – 55 001
26,3500 – 20 000
26,3500 – 150 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,4000 – 1 000
26,4200 – 25 000
26,4200 – 25 000
26,4200 – 120 000
26,4200 – 55 001
26,4200 – 10 000
26,4300 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4618 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3357 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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