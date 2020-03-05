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Украина приняла первый танкер с нефтью Azeri Light для Беларуси

Украина приняла первый танкер с нефтью Azeri Light для Беларуси

АО “Укртранснафта” начало прием на Морском нефтяном терминале “Южный” первого танкера Captain A Stellatos с 90 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light для Мозырского НПЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Укртранснафты в Facebook.

“12 марта 2020 года АО “Укртранснафта” начало прием на Морском нефтяном терминале “Южный” первого танкера с легкой нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу “Одесса-Броды” и одной из двух ниток нефтепровода “Дружба” в направлении НПЗ Беларуси”, – говорится в сообщении.

Оказание услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между АО “Укртранснафта” и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО “Белорусская нефтяная компания”.

Договор действует до конца 2020 года и предусматривает сотрудничество сторон по транспортировке нефти с использованием нефтепровода “Одесса-Броды” и одной ветки магистрального нефтепровода “Дружба” до Мозырского НПЗ по маршруту МНТ “Южный” – ЛПДС “Броды” – ЛПДС “Мозырь”.

Обеспечение транзита нефти до Мозырского НПЗ позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины.

При этом АО “Укртранснафта” обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

По материалам УКРИНФОРМ
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