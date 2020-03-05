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В Японии фондовый индекс Nikkei рухнул до минимума за 30 лет

В Японии фондовый индекс Nikkei рухнул до минимума за 30 лет

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов рекордно упал на фоне опасений вокруг распространения коронавируса COVID-19 в мире, а также биржевого краха в США. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 13 марта.

Уже в первые минуты открытия площадки Nikkei 225 снизился на 8,5%. А в 3:35 по Киеву Nikkei 225 падал уже на 9,5% до 16812 пунктов, пробив психологически важную отметку в 17000 пунктов. Всего в ходе торгов индекс терял более 1830 пунктов, что стало крупнейшим падением с апреля 1990 года.

Ранее рекордным падением закрылись биржи США. Американские индексы обрушились на 9-12%, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС США. Это крупнейший обвал со времен “черного понедельника” в 1987 году.

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 опустился на 10,87%, что также стало антирекордом последних 33 лет. Эксперты связали падение с опасениями от влияния коронавируса на мировую экономику.

По материалам Корреспондент.net
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