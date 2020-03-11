Кого должны штрафовать за нарушение ПДД, если за рулем не владелец

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Если владелец не пользуется автомобилем, за рулем которого ездит другой человек, то он должен оформить это официально. Ведь в случае нарушения ПДД и неуплаты штрафа исполнительная служба блокирует банковские счета владельца авто.
Об этом сообщил офицер патрульной полиции Киева Евгений Зборовский в FACEBOOK.
Кого будут штрафовать, если за рулем был не владелец авто:
Зборовский также отмечает:
1). Если вы в свое время отдали свой автомобиль другому лицу в пользование и не оформили соответствующие документы (как было раньше “продали по доверенности”), то сейчас самое время исправить этот недостаток, чтобы не нести ответственность за действия другого лица. Исполнительная служба блокирует банковские счета в случае неуплаты штрафа, и это может вызвать серьезный дискомфорт.
Читайте также: В Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
2). Если вы не хотите переоформлять авто на другое лицо, но на постоянной основе этим авто пользуется кто-то другой, то сейчас в кабинете водителя можно при участии владельца и пользователя документально утвердить надлежащего пользователя.
3). По авто на еврономерах. В случае если транспортное средство зарегистрировано за пределами территории Украины и такое транспортное средство в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине, к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, либо нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи), привлекается лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банковская система Украины готова к любым шокам — экспертВчера, 14:01 - 2230 5
Кого должны штрафовать за нарушение ПДД, если за рулем не владелец57 мин. назад - 367 4
Застройщики будут тратить на создание новых ЖК на 15-20% большеВчера, 20:01 - 3762 3
Как повлияет COVID-19 на украинский бизнес (исследование)Вчера, 12:19 - 7155 2
Украинцы покупают вина на миллиарды гривен - Госстат (инфографика)3 ч. назад - 812 1
Как повлияет COVID-19 на украинский бизнес (исследование)Вчера, 12:19 - 7155 2
Застройщики будут тратить на создание новых ЖК на 15-20% большеВчера, 20:01 - 3762 3
😷 Какие пандемии пережило человечество до коронавирусаВчера, 21:02 - 2342
Банковская система Украины готова к любым шокам — экспертВчера, 14:01 - 2230 5
Украинским фрилансерам стали больше платитьВчера, 20:30 - 1506
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая11.03.2020, 11:10 - 2030
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 2395 4
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 1367 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 1175 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 4192