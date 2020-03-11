Кого должны штрафовать за нарушение ПДД, если за рулем не владелец

Если владелец не пользуется автомобилем, за рулем которого ездит другой человек, то он должен оформить это официально. Ведь в случае нарушения ПДД и неуплаты штрафа исполнительная служба блокирует банковские счета владельца авто.

Об этом сообщил офицер патрульной полиции Киева Евгений Зборовский в FACEBOOK.

Кого будут штрафовать, если за рулем был не владелец авто:

физическое лицо или руководителя юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство;

надлежащего пользователя транспортного средства, если сведения о нем внесены в Единый государственный реестр транспортных средств.

Зборовский также отмечает:

1). Если вы в свое время отдали свой автомобиль другому лицу в пользование и не оформили соответствующие документы (как было раньше “продали по доверенности”), то сейчас самое время исправить этот недостаток, чтобы не нести ответственность за действия другого лица. Исполнительная служба блокирует банковские счета в случае неуплаты штрафа, и это может вызвать серьезный дискомфорт.

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2). Если вы не хотите переоформлять авто на другое лицо, но на постоянной основе этим авто пользуется кто-то другой, то сейчас в кабинете водителя можно при участии владельца и пользователя документально утвердить надлежащего пользователя.

3). По авто на еврономерах. В случае если транспортное средство зарегистрировано за пределами территории Украины и такое транспортное средство в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине, к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, либо нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи), привлекается лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины.

Справка Finance.ua:

С 12 марта в Киеве заработала система видеофиксации нарушений ПДД – это 20 камер. Еще 30 установят в Киевской области до мая.

Сейчас работает два сервиса для проверки информации по выявлению нарушения – через электронный кабинет водителя и на сайте МВД .

В ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, что есть информация о факте выявления превышения скорости.

С 1 мая начнут приходить постановления в бумажном виде.

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