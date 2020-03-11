0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 350 0

Кого должны штрафовать за нарушение ПДД, если за рулем не владелец

Кого должны штрафовать за нарушение ПДД, если за рулем не владелец

Если владелец не пользуется автомобилем, за рулем которого ездит другой человек, то он должен оформить это официально. Ведь в случае нарушения ПДД и неуплаты штрафа исполнительная служба блокирует банковские счета владельца авто.

Об этом сообщил офицер патрульной полиции Киева Евгений Зборовский в FACEBOOK.

Кого будут штрафовать, если за рулем был не владелец авто:

  • физическое лицо или руководителя юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство;
  • надлежащего пользователя транспортного средства, если сведения о нем внесены в Единый государственный реестр транспортных средств.

Зборовский также отмечает:

1). Если вы в свое время отдали свой автомобиль другому лицу в пользование и не оформили соответствующие документы (как было раньше “продали по доверенности”), то сейчас самое время исправить этот недостаток, чтобы не нести ответственность за действия другого лица. Исполнительная служба блокирует банковские счета в случае неуплаты штрафа, и это может вызвать серьезный дискомфорт.

Читайте также: В Киеве и области запускают видеофиксацию нарушений на дорогах

2). Если вы не хотите переоформлять авто на другое лицо, но на постоянной основе этим авто пользуется кто-то другой, то сейчас в кабинете водителя можно при участии владельца и пользователя документально утвердить надлежащего пользователя.

3). По авто на еврономерах. В случае если транспортное средство зарегистрировано за пределами территории Украины и такое транспортное средство в соответствии с законодательством не подлежит государственной регистрации в Украине, к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, либо нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи), привлекается лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины.

Справка Finance.ua:

  • С 12 марта в Киеве заработала система видеофиксации нарушений ПДД – это 20 камер. Еще 30 установят в Киевской области до мая.
  • Сейчас работает два сервиса для проверки информации по выявлению нарушения – через электронный кабинет водителя и на сайте МВД.
  • В ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, что есть информация о факте выявления превышения скорости.
  • С 1 мая начнут приходить постановления в бумажном виде.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.