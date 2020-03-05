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США ввели санкции против дочерней компании Роснефти TNK Trading International SA. Об этом говорится в распространенном в четверг, 12 марта, заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Америка утверждает, что «дочка» Роснефти осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
«Управление по контролю за иностранными активами сегодня вводит санкции против TNK Trading International SA за операции в нефтяном секторе венесуэльской экономики. Компания зарегистрирована в Швейцарии и является дочерней структурой государственной компании Роснефть. После введения 18 февраля санкций в отношении компании Rosneft Trading S. A. (отправку) грузов с венесуэльской нефтью стала осуществлять TNK Trading International SA в обход санкционных мер», — говорится в сообщении.
«Сегодняшние действия означают, что вся собственность, имущественные интересы TNK Trading International SA, находящиеся на территории США или контролируемые гражданами Соединенных Штатов, а также организации, которыми прямо или косвенно на 50% и более владеют указанные физические и юридические лица, блокируются, и о них должно быть заявлено в управление», — отметили в ведомстве.
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